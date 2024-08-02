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Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Заочно арестован экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев по делу о госизмене

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иностранным агентом) по делу о госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отмечается, что Волобуева заочно арестуют на два месяца с момента пресечения им границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Экс-президента Газпромбанка обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Подчеркивается, что Волобуева объявили в международный розыск.

Минюст РФ включил Волобуева и ряд других лиц в список иноагентов 13 октября прошлого года. По данным министерства, указанные лица, внесенные в список иноагентов, открыто поддерживали украинские власти или распространяли недостоверную информацию о деятельности России. Кроме того, по данным ведомства, некоторые из них принимали участие в создании материалов других иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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