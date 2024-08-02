Россиянин надругался над своей дочерью более 50 раз в течение года

В Московской области мужчину заподозрили в растлении собственной дочери, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что подозреваемому 43 года, точный возраст его жертвы неизвестен. Однако, по словам собеседника телеканала, впервые отец надругался над дочерью, когда той было всего 11 лет.

За прошедший год педофил изнасиловал девочку более 50 раз. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании не достигшего 14-летнего возраста ребенка, фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Родители пострадавшей сейчас находятся в состоянии развода, девочка остается жить с матерью.

Ранее отчим изнасиловал 15-летнюю падчерицу в день ее рождения.