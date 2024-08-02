Эксперт объяснила, почему закон о деанонимизации в Telegram не сработает

Борьба с анонимностью в интернете — важная история, но реестрами и запретами много не добиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала Анастасия Семенова, эксперт в области креативных и антикризисных коммуникаций, медиаменеджер, автор Telegram-канала «Надо было вчера».

Ранее Госдума приняла поправки, согласно которым владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязали сообщать о себе сведения в Роскомнадзор.

«С самого старта WEB 2.0 (проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, соцсети и т.д.) была проблема с анонимными комментаторами, которые могли реально «сводить людей с ума», вводить их в заблуждение, сеять панику. Затем уже начались проблемы и с популярными анонимными распространителями информации, которые могли публиковать несусветную чушь, в которую читатели верили», — объяснила она.

По словам Семеновой, в анонимности есть хорошие кейсы — например, коллектив может скрываться под маской, но к работе с информацией подходит ответственно, когда нет цели дезинформировать, есть много аналитики, где объясняется, как критически подходить к контенту, который мы потребляем.

«Но есть и обратные примеры: сотни компроматных площадок, которые постоянно блокируются в сети. Но они «гидры»: одну голову им отрубили, а другая у них выросла на новой платформе — например, в Telegram, и продолжает с успехом функционировать дальше. Поэтому стремление к более прозрачному интернет-пространству и повышению ответственности блогеров и владельцев каналов за свой контент — понятно и правильно», — подчеркнула специалист.

При этом введение реестра блогеров с аудиторией более 10 тысяч читателей кажется избыточным, уверена Семенова.

«Значительное количество площадок уже в том или ином виде очистилось от анонимности за счет «обеления рынка рекламы в сети» — данные о получателях рекламных бюджетов за интеграции в блогах уже есть у государства, их можно было бы просто систематизировать. Те же, кто обеляться не хочет — не будут этого делать даже после принятия нововведений», — предположила эксперт.

Также, по ее словам, есть вопросы и к пункту о запрете репостов от площадок, которые не будут внесены в реестр. Огромное количество каналов строят свою политику и контент на десятках репостов в день.

«Сегодня репостнуть кого-то можно в два клика — платформы максимально упрощают жизнь пользователю, чтобы ему было легко и просто на них проводить время. С нововведением каждый пользователь, по задумке, теперь должен будет пойти в какой-то реестр и проверить есть ли там блогер, постом которого он хочет поделиться. В таком случае очевидно, что проще отказаться от этой идеи и в принципе никого не репостить. А с учетом того, что людям свойственно демонизировать информацию без попыток в ней разобраться, то обычные пользователи могут от греха подальше вообще перестать пересылать сообщения из каналов даже друзьям и близким. Особенно если в этом векторе будут развиваться разные виды ответственности — от административной до уголовной. То есть при развитии ограничительных мер можно получить заметную деградацию блогосферы и Telegram-каналов», — добавила она.

Важные законы можно и принимать, и корректировать. Но очень важно при этом быть в диалоге со всеми участниками процесса, чтобы не навредить развитию блогеров и конечным потребителям контента, резюмировала Семенова.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин негативно относится к рекламе у блогеров.