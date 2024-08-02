Россиянам объяснили, почему опасно есть на ночь

Врачи рекомендуют есть не позднее, чем за 2-3 часа до сна, так как в противном случае есть риск нанести здоровью серьезный вред. О том, с чем это связано и какие могут быть последствия, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

«Чтобы понять, вредно ли наедаться на ночь, надо прежде всего понимать суть процесса пищеварения. Это работа всей системы желудочно-кишечного тракта. Пищеварение начинается в ротовой полости, где уже в слюне содержатся ферменты, которые начинают переваривать углеводы. Далее в желудке начинает вырабатываться соляная кислота, от которой зависит переваривание белков. В желудке пища находится 2-3 часа, обрабатывается ферментами желудочного сока. Далее пища уже в виде жидкого компонента поступает в тонкую кишку, где и происходит всасывание основных питательных веществ. Дольше всего переваривается пища с большим количеством белка и жира», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, важно разобраться, для чего человеку нужен сон. В частности, сон необходим для правильной работы головного мозга, иммунной системы (во сне организм более активно вырабатывает антитела к различным вирусам и микробам, с которыми человек встречается в течение дня), а также гормонального баланса организма (во время ночного сна синтезируются важные гормоны).

Таким образом, как отметила специалист, сон — это активный процесс. И очень важно, чтобы ничто не мешало организму заниматься нужными физиологическими процессами.

«Если вы поели на ночь, то ему приходится отказываться от уже выстроенной природой и слаженной работы по восстановлению и обновлению, принимаясь за процесс переваривания пищи и тратя на это свои ресурсы и энергию в ущерб основным физиологическим процессам, таким как обработка мозгом информации, полученной за день, укрепление нервных связей (что способствует улучшению памяти и обучаемости), снижение уровня стресса, выработка гормонов роста, снижение уровня воспаления в организме и укрепление иммунной системы», — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, ночью снижена активность ферментов слюны и желудочного сока, что может препятствовать нормальному перевариванию пищи и правильному усвоению питательных веществ. В связи с этим могут появиться такие проблемы со здоровьем, как: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройство пищевого поведения (с последующим набором веса), обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит, холецистит, панкреатит и т.д.).

«Также после плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод — так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода», — добавила врач.

Поэтому рекомендуется есть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. За это время завершатся все активные пищеварительные процессы.

«Но если чувство голода не дает покоя и очень хочется перекусить перед сном, то можно есть легкую белковую пищу, которая быстро усваивается (белковый омлет, творог без сахара, натуральный йогурт, отварная рыба), полезно будет выпить успокаивающий травяной чай», — отметила специалист.

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