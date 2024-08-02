Каждый третий водитель ездил на машине с неисправностями из-за слишком дорогого ремонта

Большинство автомобилистов в 2024 году столкнулись с заметным ростом цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Из-за отсутствия возможности своевременно оплатить слишком дорогой ремонт как минимум каждый третий водитель был вынужден ездить на автомобиле с неисправностями, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Абсолютное большинство автовладельцев в первой половине года столкнулись с ростом цен на услуги автосервисов. По словам каждого третьего (32%), в частности, ремонт подорожал более чем в полтора раза. Почти четверть респондентов в этом году платили на 25-50% больше, чем годом ранее, а каждый пятый — на 10-25% больше. И лишь каждый шестой (18%) не наблюдал роста цен на авторемонт.

Аналогичным образом распределились ответы на вопрос о том, сталкивались ли респонденты с увеличением стоимости необходимых автозапчастей. 37% указали, что расходные материалы и аксессуары подорожали более чем в полтора раза, почти четверть сообщили о 25-50-процентном росте, а каждый шестой наблюдал подорожание на 10-25%. И лишь 16% не отмечают роста цен.

Инфляция на рынке автозапчастей и услуг автосервисов — достаточно серьезная проблема, потенциально влекущая повышение уровня опасности на дорогах. Опрос показал, что свыше трети респондентов (37%) приходилось ездить на автомобиле с неисправностями из-за того, что на момент возникновения поломки они не могли своевременно оплатить слишком дорогой ремонт. 7% опрошенных, в частности, до сих пор ездят на неисправном авто.

Суммы, которых большинству таких опрошенных не хватало на оплату ремонта в моменте, превышали 25 тыс. руб. У 29% респондентов, в частности, они варьировались в диапазоне 25-50 тыс. руб., а у 30% они превышали 50 тыс. руб.

Большинство респондентов (62%) сегодня оценивают качество работы автосервисов положительно. При этом каждый второй в текущем году сталкивался с навязыванием дополнительных услуг со стороны автосервисов. Половина таких респондентов (или четверть всех участников опроса) отметили, что сталкивались с такой ситуацией часто, либо очень часто.

По оценкам каждого четвертого опрошенного, по сравнению с прошлым годом навязывать дополнительные услуги стали чаще, чем годом ранее. В то же время большинство не наблюдают расширения такой практики (66%).

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