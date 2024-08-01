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Лефортовский суд заочно арестовал бывшего служащего ГРУ за госизмену

Лефортовский суд заочно арестовал Александра Дубинина за госизмену

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Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Дубинину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арест вступит в силу с момента пересечения им границы России и передачи его конвойной службе ФСИН России, или с момента задержания на территории РФ.

Дубинин обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Его объявили в международный розыск.

1 августа следствие ходатайствовала об аресте Александра Дубинина по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Из уголовного дела следует, что он присоединился к «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). В 2014 году его задержали на Украине за шпионаж. Бывшего служащего ГРУ приговорили к 13 годам колонии, но отпустили досрочно.

Ранее жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт.

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