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Владелица турбазы в Карелии напала на отдыхающих, которые хотели искупаться в озере

В Карелии женщина напала на туристов за купание в озере около ее турбазы

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Depositphotos

В Карелии владелица турбазы запретила отдыхающим купаться в озере и напала на них с баллончиком. Об этом пострадавшая рассказала изданию Gubdaily.

Семья из Великого Новгорода решила отдохнуть на одной из турбаз в поселке Сяпся на Сямозере. 15 июля муж, жена, двое их детей и две бабушки пришли на озеро, чтобы искупаться, и столкнулись с охранником, который заявил, что плавать здесь запрещено. Отдыхающие смогли договориться с мужчиной и уже зашли в воду, когда появилась агрессивная женщина. Она отказалась идти на контакт, сразу достала баллончик и распылила его содержимое в лицо матери двух детей.

«Я сразу же побежала на турбазу. Позади меня раздались два выстрела. Кто стрелял, непонятно, но вы не представляете, какой страх мы пережили! Я добежала до администратора турбазы, она вызвала скорую. Потом 10 минут задыхалась, на три минуты потеряла зрение. У меня был такой страх», — призналась потерпевшая.

В результате у женщины развился отек Квинке из-за перца, на который у нее аллергия. Она также получила химический ожог глаз и носоглотки. Россиянка говорит, что до сих пор не чувствует запаха и вкуса еды, а также страдает от кашля и одышки.

В полиции подтвердили информацию об инциденте. Сообщается, что на туристку напала владелица соседней турбазы Ольга Порро, которая уже давно конфликтует с отдыхающими, которые остановились не у нее. Предпринимательница уверена, что вправе распоряжаться озером целиком, поэтому повесила таблички и перегородила вход в воду.

Ранее в Геленджике вооруженные мужчины вымогали у туристов деньги и ограбили их, попав на видео.

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