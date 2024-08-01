Адвокат заявил, что возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен

У возвращенного на Родину россиянина Романа Селезнева серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил его адвокат Игорь Литвак, передает РИА Новости.

«Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже», — отметил представитель защиты.

close 100% «Газета.Ru»

По словам юриста, пошатнувшееся здоровье подзащитного стало причиной отправить его домой, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь и продлить его жизнь.

В начале апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что шансов на досрочное освобождение Селезнева нет и остается надеяться только на возможность обмена.

Селезнев — сын депутата Госдумы V, VI, VII и VIII созывов от ЛДПР Валерия Селезнева. В 2016 году суд в Сиэтле (штат Вашингтон) признал Романа Селезнева виновным во взломе сотен фирм и продаже краденых данных. Убытки от мошенничества превысили $169 млн. В 2036 году он должен был выйти на свободу.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.