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Российский чиновник чуть не потерял зрение, пытаясь сделать селфи с собакой

Пермский чиновник почти полгода лечился после неудачного селфи с собакой

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Shutterstock

Замглавы Мотовилихинского района Перми едва не потерял зрение из-за неудачной попытки сделать селфи с собакой, сообщает Ura.ru.

По данным источников агентства, несчастный случай произошел еще в феврале, когда Алексей Носов был в гостях у друзей, которые держат дома алабая. Чиновник решил сделать фотографию с псом и неосторожно себя повел.

Собака напала на мужчину и вцепилась ему в лицо, после чего пострадавшего госпитализировали. Травмы были настолько серьезными, что впоследствии Носова отправили на лечение в Москву. Чтобы спасти зрение, ему провели несколько операций.

«Носов почти полгода был на больничном...К счастью, ему удалось восстановиться. На днях он вышел на работу», — отмечает инсайдер.

В пресс-службе мэрии города на запрос журналистов о комментарии не ответили.

Ранее школьница сорвалась со скалы и приземлилась головой на камни, пытаясь сделать селфи.

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