Мужчина провалился в 15-метровый колодец, когда искал телефон, и просидел там восемь часов

Мужчина из Джорджии упал в 15-метровый колодец, когда искал телефон. Об этом пишет USA Today.

На прошлой неделе американец гулял по лесу в районе Атланты, вернувшись домой, понял, что его телефон пропал. Он воспользовался телефоном своей супруги, чтобы найти гаджет, и вечером того же дня вновь пошел в лес, чтобы забрать его.

Семья мужчины позвонила в службу 911 ранним утром, чтобы сообщить о его пропаже. Позже полицейские нашли его машину и стали прочесывать окрестности, выкрикивая имя пропавшего.

Один из офицеров сначала наткнулся на телефон, а затем обнаружил на дне колодца пострадавшего. Оказалось, мужчина просидел там почти восемь часов. Спасатели извлекли его из колодца с помощью веревок, а затем мужчина был доставлен в местную больницу. В каком состоянии он сейчас находится, не сообщается.

Ранее 77-летняя пенсионерка из Подмосковья упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку.