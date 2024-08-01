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ФСБ показала фрагмент операции по обмену заключенных

ФСБ показала, как привезенные для обмена люди садятся в автобус в Анкаре

ФСБ опубликовала кадры, на которых привезенные из Москвы в рамках обмена заключенными люди садятся в автобус в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как к автобусу ведут несколько мужчин с сумками, среди которых Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

До этого ФСБ сообщила, что в результате прошедшего 1 августа обмена заключенными в аэропорту Анкары на родину вернулись восемь граждан России.

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«Газета.Ru»

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео посадки в самолет обменянных из России граждан.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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