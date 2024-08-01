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Иск основательницы Wildberries, связанный с разводом, оставлен без движения

Суд в Москве оставил без движения иск основательницы Wildberries Бакальчук

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Надежда Стрелец/YouTube

Савеловский суд Москвы оставил без движения гражданский иск, связанный с разводом основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщается на сайте суда.

«Оставлено без движения», — написано в судебной карточке.

31 июля юрист Илья Русяев заявил, что бракоразводный процесс Бакальчук может затянуться на годы. Одним из ключевых факторов является наличие у супругов брачного контракта, подчеркнул эксперт. Если его нет, то развод может затянуться. Камнем преткновения станет совместный бизнес — Wildberries, — который суду потребуется разделить с учетом всех особенностей, добавил он.

До этого Владислав Бакальчук заверил, что брачного договора у них с Татьяной не было. Это означает, что при разводе он может претендовать на половину акций компании.

Ранее Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем.

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