В «Мемориале» подтвердили освобождение правозащитника Олега Орлова

Центр «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщил в своем Telegram-канале, что член правозащитного центра Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом) находится на свободе.

«Мы подтверждаем, что Олег Орлов действительно на свободе и в безопасности», — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, Орлов позвонил своей супруге из самолета, на котором летит в Кельн.

В феврале 2024 года Орлова отправили в колонию за статью о фашизме и военных действиях РФ на Украине. Его осудили за нее уже второй раз, суд нашел в публикации дискредитацию армии и ненависть к российским военным и «традиционным ценностям». Сам правозащитник не признал вину и демонстративно отказывался отвечать следствию и выступать в суде.

В марте сообщалось, что Орлову предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. По данным «Мемориала», предложение подписать о согласии на отправку в зону боевых действий ему сделали сразу после поступления в СИЗО-5 «Водник». Отмечалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в СИЗО, даже если они, как Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».