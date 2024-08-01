В США на фестивале Comic-Con накрыли сеть педофилов, торговавших детьми

В Сан-Диего полицейские провели масштабную операцию на фестивале Comic-Con, задержав членов преступной группы, которые предлагали педофилам секс с детьми за деньги. Об этом сообщает CBS.

Правоохранители прибыли на выставку под прикрытием, выдавая себя за «покупателей секса», и таким образом вышли на преступную группировку, которая продавала детей педофилам, а взрослых жертв заставляла оказывать секс-услуги за деньги.

Были арестованы 14 подозреваемых, освобождены девять взрослых жертв и один несовершеннолетний подросток. Личности задержанных и спасенных не раскрываются в интересах расследования. В специальной операции принимали участие сотрудники ФБР, прокуратуры США по Южному округу Калифорния, окружной прокуратуры округа Сан-Диего, департамента шерифа округа Сан-Диего и Военно-морской службы уголовных расследований.

До этого сообщалось, что в Великобритании впервые запретили сексуальному маньяку использовать искусственный интеллект в личных целях. 48-летний Энтони Довер потерял доступ к искусственному интеллекту за создание более чем 1000 непристойных изображений детей. Доверу также выписали штраф в £200 и предписали не использовать программное обеспечение Stable Diffusion, которое педофилы применяли для генерации гиперреалистичных материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Ранее в США почти 14 млн мужчин признались в сексуализированном насилии над детьми