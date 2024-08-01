Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохожий заметил голого мальчика на улице российского города

В Кирове прохожий нашел на улице голого трехлетнего мальчика и сообщил в полицию

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Кирове местный житель обратился в правоохранительные органы: мужчина рассказал, что заметил на улице дошкольника без одежды, который гуляет без сопровождения взрослых. Подробностями инцидента поделился kp.ru.

По данным СМИ, все произошло 1 августа. Мужчина увидел ребенка у одного из домов по улице Деповской и позвонил в полицию. На место прибыли правоохранители. Полицейские собирались забрать мальчика в участок, когда к ним подошел 16-летний юноша, представившийся братом трехлетнего ребенка. Подросток пояснил, что их мать ушла на работу, а он оставил входную дверь незапертой и не заметил, как брат покинул квартиру.

На место ЧП вызвали мать «потеряшки». Ее привлекли к административному наказанию по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

До этого в Приморском крае на дороге нашли маленького ребенка без одежды.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами