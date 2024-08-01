Прохожий заметил голого мальчика на улице российского города

В Кирове местный житель обратился в правоохранительные органы: мужчина рассказал, что заметил на улице дошкольника без одежды, который гуляет без сопровождения взрослых. Подробностями инцидента поделился kp.ru.

По данным СМИ, все произошло 1 августа. Мужчина увидел ребенка у одного из домов по улице Деповской и позвонил в полицию. На место прибыли правоохранители. Полицейские собирались забрать мальчика в участок, когда к ним подошел 16-летний юноша, представившийся братом трехлетнего ребенка. Подросток пояснил, что их мать ушла на работу, а он оставил входную дверь незапертой и не заметил, как брат покинул квартиру.

На место ЧП вызвали мать «потеряшки». Ее привлекли к административному наказанию по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

До этого в Приморском крае на дороге нашли маленького ребенка без одежды.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу.