В Петербурге домашняя собака вцепилась в лицо ребенку хозяев

Девочка-подросток пострадала от нападения домашней собаки в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 1 августа в одной из многоэтажек на улице Джона Рида. По словам местной жительницы, домашний пес внезапно взбесился и прыгнул на ее старшую дочь. Собака вцепилась девочке в лицо, а ее мать была вынуждена закрыться в комнате, так как у нее на руках был грудной ребенок.

Женщина попросила спасателей обезвредить агрессивное животное. Однако к моменту прибытия в квартиру полицейских и сотрудников экстренных служб собака уже не представляла опасности, и хозяйка решила оставить ее дома.

«Девочка с укусом на лице передана медикам», — уточнили в пресс-службе полиции города.

Ранее женщина рассказала, что заколка для волос спасла ей жизнь во время нападения медведя.