Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге домашняя собака вцепилась в лицо ребенку хозяев

Петербурженка вызвала в квартиру спасателей после нападения собаки на ее дочь

close
100%
Depositphotos

Девочка-подросток пострадала от нападения домашней собаки в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 1 августа в одной из многоэтажек на улице Джона Рида. По словам местной жительницы, домашний пес внезапно взбесился и прыгнул на ее старшую дочь. Собака вцепилась девочке в лицо, а ее мать была вынуждена закрыться в комнате, так как у нее на руках был грудной ребенок.

Женщина попросила спасателей обезвредить агрессивное животное. Однако к моменту прибытия в квартиру полицейских и сотрудников экстренных служб собака уже не представляла опасности, и хозяйка решила оставить ее дома.

«Девочка с укусом на лице передана медикам», — уточнили в пресс-службе полиции города.

Ранее женщина рассказала, что заколка для волос спасла ей жизнь во время нападения медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами