Пьяный россиянин едва не сжег заживо семью соседей с детьми

В Саратовской области задержан мужчина, который обиделся на соседей и решил сжечь их вместе с домом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 43-летний житель села Коммуна поссорился с соседями, пьяный мужчина затаил обиду и решил отомстить односельчанам. Ночью он пробрался во двор их дома, подпер двери деревянным бруском и граблями, облил постройку бензином и попытался устроить поджог.

Трава вокруг дома быстро вспыхнула, находившиеся в доме глава семьи, его жена и двое малолетних детей сумели выбраться на улицу и потушить возгорание до приезда пожарных.

Подозреваемого в поджоге задержали, возбуждено уголовное дело о покушении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ростовской области стал фигурантом дела после того, как устроил пожар в квартире матери. Мужчина поджег мебель в комнате и закрыл входную дверь на ключ, после чего ушел. Вскоре на крики россиянки обратили внимание местные жители. Они выломали дверь и помогли женщине выйти из квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожарного отправили под суд за серию поджогов соседских домов и машин.