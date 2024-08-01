В «Роснефти» стартовала летняя практика для студентов технических специальностей

Более 140 студентов технических специальностей пройдут летнюю производственную практику в компании «Сибинтек», входящей в «Роснефть». Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе практики студенты из Рязани, Саратова, Красноярского края, Иркутской области, Томской области и Башкирии применят свои знания в подразделениях компании и предприятий Ванкорского кластера.

Также студентов познакомят со структурными схемами и алгоритмами работы оборудования вахтовых жилых городков «Роснефть» и продемонстрируют ведущие ИТ-практики по защите данных, инновационные сервисы и другое.

«Для молодежи подготовлена насыщенная учебно-познавательная программа, которая включает викторины по информационным технологиям и интернет-безопасности, мастер-классы по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям, деловые игры на развитие навыков командной работы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, за время практики учащиеся получат новые полезные знания и широкое представление о деятельности «Роснефти» и ее ИТ-интегратора.

Напомним, в «Роснефти» действует корпоративная система непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие». В 2023 году на основе соглашений о сотрудничестве развивалось взаимодействие с 80 российскими и зарубежными вузами.