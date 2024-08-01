Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Роснефти» стартовала летняя практика для студентов технических специальностей

Более 140 студентов пройдут практику в подразделениях «Роснефти»

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Более 140 студентов технических специальностей пройдут летнюю производственную практику в компании «Сибинтек», входящей в «Роснефть». Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе практики студенты из Рязани, Саратова, Красноярского края, Иркутской области, Томской области и Башкирии применят свои знания в подразделениях компании и предприятий Ванкорского кластера.

Также студентов познакомят со структурными схемами и алгоритмами работы оборудования вахтовых жилых городков «Роснефть» и продемонстрируют ведущие ИТ-практики по защите данных, инновационные сервисы и другое.

«Для молодежи подготовлена насыщенная учебно-познавательная программа, которая включает викторины по информационным технологиям и интернет-безопасности, мастер-классы по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям, деловые игры на развитие навыков командной работы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, за время практики учащиеся получат новые полезные знания и широкое представление о деятельности «Роснефти» и ее ИТ-интегратора.

Напомним, в «Роснефти» действует корпоративная система непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие». В 2023 году на основе соглашений о сотрудничестве развивалось взаимодействие с 80 российскими и зарубежными вузами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами