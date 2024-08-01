Бывшему знатоку «Что? Где? Когда?» избрали меру пресечения

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал по делу о госизмене бывшего адвоката и экс-знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В судебной инстанции уточнили, что речь идет о заключении Новикова под стражу на два месяца с момента пересечения им российской границы и передачи конвойной службе ФСИН России. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

25 июля бывшего знатока «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов и экстремистов.

В июне экс-адвокату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ. Суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Новиков с 2021 года живет и работает в Киеве. После начала спецоперации заявил о вступлении в ряды теробороны ВСУ. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, затем МВД России объявило его в розыск.

Ранее ФСБ завела дело на бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» за переход на сторону Украины.