В Турции подтвердили освобождение Гершковича и Уилана

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан присутствуют среди освобожденных в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.

В Анкаре сегодня произошла «крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных», отмечается в заявлении.

По данным ведомства, 10 обменянных, среди которых двое детей, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

До этого агентство IHA сообщило, что обмен в аэропорту Анкары координирует турецкая разведка.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор опубликовал список россиян, которые вернутся в Россию в рамках обмена заключенными с Западом.