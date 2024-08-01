Турецкие СМИ раскрыли, куда отправятся обменянные между РФ и США заключенные

В рамках проведенного в Турции обмена заключенными 10 человек отправятся в Россию, 13 — в Германию, еще трое в США. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

По данным канала, заключенные были доставлены на точку обмена семью самолетами. Два прилетело из США, по одному рейсу выполнили из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

Журналисты назвали прошедший обмен крупнейшей операцией Национальной разведывательной организации (MİT).

До этого телеканал NTV сообщил, что Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. В списке оказались двое детей.

Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в Кремле высказались по теме обмена заключенными между РФ и Западом.