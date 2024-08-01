На фестивале «Лето в Москве» пройдут мастер-классы по золочению лепнины

Программа фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», который продлится в столице до 8 сентября, пополнилась мастер-классами по золочению лепнины. Об этом сообщили в городском Департаменте культурного наследия, который организует мероприятие.

Ближайшие занятия пройдут 5 августа в 18:00 в шале анимации площадки на улице Теплый Стан и 11 августа в 12:00 и 14:00 на площадке, расположенной на улице Перерва, владение 52.

Принять участие в мастер-классах можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Гости фестиваля смогут попробовать разные способы золочения — классический и исторический. В первом случае позолота крепится на поверхность с помощью специального клея, а во втором используются различные лаки. Исторический способ золочения реставраторы, которые будут проводить занятие, обнаружили на фрагменте лепнины, созданной 130 лет назад.

По мнению руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, знакомство с объектами культурного наследия столицы через мастер-классы по декоративным техникам, использованным при их создании, позволяет эффективнее усвоить информацию.

«Новые факты прочно связываются с практическим опытом и остаются в памяти надолго. Прогуливаясь потом по городу, участники мастер-класса без труда смогут назвать элементы лепного декора, встречающиеся на исторических зданиях столицы», — отметил он.

На занятиях на лепнину нанесут поталь, имитирующую сусальное золото.

Готовые изделия можно будет забрать с собой.