Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве выбрали лучшие граффити выставки «Нетстен»

Активные граждане выбрали лучшие граффити у Курского вокзала

close
100%
mos.ru

В проекте «Активный гражданин» закончилось голосование за лучшие граффити пятой художественной выставки «Нетстен», в которой приняли участие 6 молодых художников, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов искусство должно находить свое место в городе.

«Мы видим, как меняется отношение людей к подобным вещам, они охотно голосуют, выбирают, им действительно интересно», — сказал он.

Победителем конкурса стала художница Саша Элши, работа которой набрала более 100 тыс. голосов в «Активном гражданине».

Второе место заняла работа Сергея Имана «Теплая встреча», а третье – работа «Недосказанность» Алексея Медного.

Победители получат памятные подарки и дипломы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и проекта «Активный гражданин».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами