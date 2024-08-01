В Москве выбрали лучшие граффити выставки «Нетстен»

В проекте «Активный гражданин» закончилось голосование за лучшие граффити пятой художественной выставки «Нетстен», в которой приняли участие 6 молодых художников, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов искусство должно находить свое место в городе.

«Мы видим, как меняется отношение людей к подобным вещам, они охотно голосуют, выбирают, им действительно интересно», — сказал он.

Победителем конкурса стала художница Саша Элши, работа которой набрала более 100 тыс. голосов в «Активном гражданине».

Второе место заняла работа Сергея Имана «Теплая встреча», а третье – работа «Недосказанность» Алексея Медного.

Победители получат памятные подарки и дипломы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и проекта «Активный гражданин».