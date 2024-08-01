На посетителей водного комплекса во Владивостоке рухнул потолок

В водном комплексе «Акватория» обрушился потолок, в результате чего пострадали восемь посетителей заведения с баней и бассейнами. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, инцидент произошел на -2 этаже здания. Площадь обрушения составила 100 кв. метров.

«На место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.

В Telegram-канале мэрии Владивостока сообщили, что в результате происшествия пострадали восемь человек. Пять из них были госпитализированы. На месте работают оперативные службы.

Портал VL.ru со ссылкой на очевидцев сообщил, что потолок обвалился в общем зале, где расположены бассейны. По словам спасателей, конструкции держались на «прогнивших шнурках».

Очевидцы рассказали, что посетителей не сразу оповестили о произошедшем. Также, как утверждают свидетели, сотрудники водного комплекса не оказывали помощь гостям.

«Людей спасали не работники, а мои друзья, которые приехали из Якутии. Сами работники ничего не сделали», — утверждает один из очевидцев.

В конце июля потолок обрушился в одной из квартир жилого дома в Свердловской области. В момент происшествия жильцов дома не было, никто не пострадал.

Ранее в регионе около входа в жилой дом рухнула часть его крыши.