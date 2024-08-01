«Они хотят от меня избавиться»: адвоката из Бурятии обвинили в удушении следователя

Адвоката из Бурятии Екатерину Илюшко обвинили в нападении на следователя Елену Баженову после демонстрации задержанному, каким образом на теле остаются генетические следы. Об этом сама юрист рассказала «Газете.Ru». По словам Илюшко, она слегка дотронулась до шеи следователя, после чего правоохранительница продолжила работу. Вечером того же дня следователь взяла справку об ушибе горла и обвинила адвоката в попытках ее задушить.

«Следователь за секунду до того, как на нее мнимо напали, смеется, запрокинув голову. Она же утверждает, что в это время я хулила каким-то образом сотрудников, к ней претензии предъявляла, мешала ей. И вот она мне делает замечание, а я подскакиваю и начинаю ее душить, и в моих глазах она видит решимость. По ее объяснениям, она испугалась за свою жизнь. Она не пыталась даже меня оттолкнуть или отбросить от себя. Действующий офицер, обладающий навыками самообороны, спокойно берет мою руку и убирает. Продолжает работать, тревожная кнопка в метре от нее, кабинет охранника находится максимум в четырех-пяти метрах, дверь открыта. Я левой рукой к ней прикасаюсь, будучи правшой сама по себе. Две секунды буквально тактильный контакт. Вдруг вечером она идет и берет справку, что у нее ушиб горла. Для меня это был шок. Она говорит, что вдохнуть не могла, хотела закричать. Но она спокойно села на скамеечку, давала на подпись мне документы. Она же вполне адекватно себя вела. Ее поведение не изменилось на «до» и «после». Мы с ней расстались полюбовно», — сказала она.

Илюшко добавила, что после жалобы следователя уголовное дело возбудили не сразу. Адвокат просила Баженову встретиться, чтобы «разобраться на берегу» и даже готова была извиниться, однако та ответила, что после случившегося «лечится у психолога», а рапорт ей «сказали написать».

По данным женщины, статья, по которой ее обвиняют, предполагает насилие в связи с расследованием дела, однако никаких мотивов «противодействовать» следователю у нее не было.

«Мы с ней знакомы с осени 2022 года. У нас отношения были выстроены доброжелательные. Она мне ни одного уведомления письменного не делала, по телефону позвонит — я приеду к ней. Я ни одной жалобы не написала. А что касается этого непосредственно дела, по которому все произошло, там человек признает вину полностью, первый раз в жизни попался — у меня не было оснований [следователю] противодействовать, а 296 статья предполагает насилие, либо угрозу насилия в связи с расследованием уголовного дела. Здравый смысл посрамлен такими выводами о возможности таких моих действий. Если я психически нормальная, не пьяная, не под наркотиками, если никакого диагноза у меня нет, я не могу наброситься ни с того, ни с сего. Сидеть, смеяться, шутить и наброситься на следователя. Тем более в таком месте, где меня задержат через минуту», — объяснила она.

Илюшко подчеркнула, что уголовное преследование связано с желанием «выбить ее из профессии», но за всего годы работы на нее не поступило ни одной жалобы.

«Если я, по мнению следователей, которые стараются всячески от меня избавиться, нежелательна, значит, я нарушаю закон. Что же им мешало за весь период работы хотя бы одно письмо написать в адрес палаты, что я какие-то незаконные методы защиты использую. Я не допускаю нарушения закона и не даю повода сопровождать мои действия письмами о необходимости возбуждения дисциплинарных производств. Но вместе с тем, я их ловлю на ошибках процессуальных. Я работаю, исходя из принципа, что процесс — это состязание умов, а не состязание безумия», — заявила она.

Адвокат посетовала, что расследование происходит «очень быстро», при этом следователи отказываются проводить очную ставку и экспертизу по видео с камер.

1 августа Telegram-канал Baza опубликовал видео инцидента. На нем видно, как Илюшко во время проведения следственных действий с задержанным встает со скамьи и берет следователя Баженову за шею. Через несколько секунд она отпускает женщину, машет в камеру рукой и продолжает совместную работу с правоохранительницей.

Ранее в Перми осудили бывшего следователя за дебош и незаконное хранение боеприпасов.