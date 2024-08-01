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«Думал, она взрослая»: дворник, уснувший перед изнасилованием объяснил ситуацию

Уснувший при попытке изнасилования дворник думал, что партнерша совершеннолетняя

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Depositphotos

Дворник, которого подозревают в попытке изнасилования, заявил, что не знал о реальном возрасте девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам мужчины, о том, что пострадавшей 13 лет, он узнал только после задержания. Он добавил, что «ничего такого» не было. Вместе с девочкой они гуляли в состоянии алкогольного опьянения.

«Просто пьяные погуляли. Я думал, она взрослая. Если бы знал – никуда не ходил», – поделился 37-летний мужчина.

По версии дворника, он обнимал и целовал старшую из новых знакомых, после чего лег спать.

Известно, что задержанный является уроженцем Узбекистана. Правоохранители обратили на него внимание после того, как он провел вечер с двумя девочками. Ранее местные СМИ сообщали о том, что подруги вышли на прогулку, во время которой мужчина предложил им купить пива и выпить.

Позже они пришли домой к одной из них, но вторая почувствовала себя плохо, поэтому дворник отнес ее домой. Затем он вернулся домой к первой и, угрожая, стал приставать, но в какой-то момент заснул. Девочка тем временем побежала к подруге и там отец последней сообщил в полицию.

Ранее на Урале иностранца задержали за надругательство над девочкой в общественном месте.

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