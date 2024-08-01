Жена Клюшина прокомментировала возможный обмен мужа

Жена бизнесмена Владислава Клюшина Жанетта не обладает никакими сведениями о возможном обмене своего супруга и его возвращении в Россию. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

«У меня нет никакой информации [о его участии в обмене]», — сказала супруга предпринимателя.

Владислав Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии. Власти США обвинили учредителя IT-компании «М13» в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Суд присяжных признал его виновным в феврале 2023 года.

До этого из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых заключенных с российским гражданством.

Из хранилища информации пропали сведения и о Клюшине. При этом в базе также перестали отображаться данные об Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Все они были осуждены в США.

В феврале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломаты РФ предпримут все меры для того, чтобы осужденные в США россияне были бы освобождены и вернулись домой.

Ранее в США заявили, что Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными.