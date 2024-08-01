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Педагог-психолог из сибирского города избила ребенка и попала под суд

В Новосибирске осудят педагога-психолога, ударившего ребенка по голове

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Shutterstock

В Новосибирске перед судом предстанет местная жительница, работавшая педагогом-психологом в детском саду №510 «Калинка» — женщину обвиняют в умышленном причинении вреда средней тяжести воспитаннику, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда города.

Следствие установило, что работница детского сада оскорбляла подопечного и несколько раз ударила его по голове при других детях. Ребенок испытал физические и нравственные страдания, ему потребовалось длительное лечение.

До этого жительница подмосковного Видного уличила воспитателя в грубом отношении к воспитаннице. Педагог обзывала девочку дурой и угрожала выбросить ее на улицу.

Ранее в Вологодской области осудили заведующую детсадом за жестокое обращение с ребенком.

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