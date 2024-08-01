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В Калининграде 101-летнюю россиянку избил мужчина с психическим заболеванием

В Калининграде 101-летняя женщина пострадала во время дебоша соседа

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 Global Look Press

В Калининграде 101-летняя женщина попала в больницу после нападения местного жителя. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел на улице Дмитрия Донского. По словам местных жителей, мужчина из квартиры на втором этаже ворвался в жилье на пятом. Он избил пожилую женщину кулаками и разбил очки, после чего линзы повредили глаз.

«Когда бабушку выводили сотрудники скорой помощи, у нее было забинтовано все лицо», – поделился один из очевидцев.

Местные жители рассказали, что подозреваемый находится на психиатрическом учете. Россиянин громил подъезд молотком и разрисовывал стены краской.

Хозяйка одной из квартир заявила, что не замечала странностей в поведении соседа. Однажды он даже помог ей донести вещи до квартиры.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. О состоянии пожилой женщины не сообщается.

Известно, что пострадавшая является ветераном, служила в том числе и в Северной Корее. Россиянка воспитала двоих сыновей, у нее трое внуков и пятеро правнуков.

Ранее петербуржец избил водителя скорой, пытавшегося поднять его с земли.

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