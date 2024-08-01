Россияне назвали самый любимый месяц в году для отпуска

Более трети россиян (35%) предпочитают брать отпуск в августе, 23% — в июле, а 10% любят отдыхать в июне. Такие данные приводятся в совместном опросе медиахолдинга Rambler&Co и «СберСпасибо», в котором приняли участие более 70 тыс. жителей страны из разных регионов.

Аналитики сообщили, что 18% опрошенных вообще не берут отпуск летом, а 5% отдыхают три летних месяца подряд.

Из тех, кто уже успел отгулять отпуск этим летом, большинство провели его в пределах России: 22% путешествовали по стране, 17% уезжали на дачу или в деревню, 13% остались дома и восстанавливали силы, 10% респондентов старались решить накопившиеся бытовые дела и только 5% организовали себе культурную программу в родном городе. Остальные 12% респондентов провели летний отпуск за границей.

Согласно исследованию, 65% россиян не составляют чек-лист с планами на лето и не любят проводить отпуск в одиночестве. Более четверти опрошенных пытаются составлять списки с планами и следовать им. Остальные готовят чек-листы, но по разным причинам не успевают им следовать.

Кроме того, 60% россиян сообщили, что любят проводить отпуск с семьей и родственниками, 16% признались, что предпочитает отдыхать в одиночестве, 14% отдыхают с друзьями, 10% — со своим партнером.

Аналитики «СберСпасибо» на основе собственных данных о расходах клиентов на покупку авиа- и ж/д билетов и на бронирование туров и отелей в июне-июле выяснили, что в этом сезоне участники программы лояльности предпочитают отдыхать в России, причем они чаще летают, чем путешествуют на поезде.

На покупку авиабилетов бонусы «Спасибо» потратили 62% клиентов Сбера, на ж/д билеты — 29%. Большинство путешествий клиенты совершили внутри страны.

Самыми популярными направлениями для авиапутешествий этом летом стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В топ-3 направлений для путешествий поездом вошли Москва, Северная столица и Нижний Новгород.