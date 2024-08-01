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СМИ: России выдали осужденных за шпионаж супругов Дульцевых

Mash: в рамках обмена РФ выдали осужденных за шпионаж Артема и Анну Дульцевых

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Российской стороне в рамках обмена заключенными выдали Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты утверждают, что состоялся один из этапов масштабного обмена заключёнными между РФ, Белоруссией, США и Германией. По данным Mash, в Калининграде России выдали Артёма и Анну Дульцевых. Спецборт, который использовался при обмене Виктора Бута, не сел в Москве и полетел в сторону Мурманска.

В Словении россиян приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы по делу о шпионаже. Дульцевы якобы выдавали себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос.

31 июля словенский телеканал сообщал, что скоро состоится масштабный обмен заключенными, в рамках которого российской стороне выдадут супругов Дульцевых.

До этого сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых заключенных с российским гражданством.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.

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