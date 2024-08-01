Матвиенко рассказала, возглавит ли она Совфед снова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что согласится снова возглавить Совфед, если такое предложение поступит от сенаторов. Ее слова передает РИА Новости.

«Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена. Я очень ценю, кстати, доверие сенаторов и ту поддержку, которую они оказывают», — заявила председатель на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко подчеркнула, что сложилась «замечательная команда единомышленников». Спикер Совфеда напомнила, что прежде всего необходимо провести выборы губернатора и дождаться, кого из тройки кандидатов губернатор делегирует в Совет Федерации.

Срок полномочий Валентины Матвиенко истекает в сентябре текущего года, она представляет Санкт-Петербург в Совфеде с 2011 года. Губернатор Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона.

Нынешний председатель Совфеда находится в тройке кандидатов на пост сенатора Совета Федерации, помимо Матвиенко в список вошли ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и старший тренер сборной команды России по танцам на колясках, чемпионка мира Елена Лозко.

Ранее Матвиенко заявила о недоверии к мировой финансовой системе.