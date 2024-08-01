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Матвиенко рассказала, возглавит ли она Совфед снова

Матвиенко: готова вновь возглавить Совфед, если сенаторы предложат

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что согласится снова возглавить Совфед, если такое предложение поступит от сенаторов. Ее слова передает РИА Новости.

«Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена. Я очень ценю, кстати, доверие сенаторов и ту поддержку, которую они оказывают», — заявила председатель на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко подчеркнула, что сложилась «замечательная команда единомышленников». Спикер Совфеда напомнила, что прежде всего необходимо провести выборы губернатора и дождаться, кого из тройки кандидатов губернатор делегирует в Совет Федерации.

Срок полномочий Валентины Матвиенко истекает в сентябре текущего года, она представляет Санкт-Петербург в Совфеде с 2011 года. Губернатор Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона.

Нынешний председатель Совфеда находится в тройке кандидатов на пост сенатора Совета Федерации, помимо Матвиенко в список вошли ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и старший тренер сборной команды России по танцам на колясках, чемпионка мира Елена Лозко.

Ранее Матвиенко заявила о недоверии к мировой финансовой системе.

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