Диетологи объяснили, почему россияне начали стремительно толстеть

В России стремительно растет доля жителей с лишним весом. Количество людей в стадиях предожирения и ожирения выросла до 62,5%, среди них по больше степени мужчины. Главная причина такой тенденции – это в первую очередь следствие роста цен на полезные продукты питания, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты, особенно из числа овощей, свежей зелени, фруктов. Существенно подорожало яйцо, мясо, птица, рыба. Про фрукты и ягоды уже и говорить не приходится», — объяснила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Из-за такой стоимости продуктов, россияне предпочитают покупать дешевые продукты с низкой питательной ценностью – насытиться ими можно только в большом количестве. По этой причине набирается лишний вес, пояснила диетолог. По ее словам, часто жители, находясь в плохом настроении, выбирают рафинированные продукты, фастфуд, сладости — все жирное и с большим количеством сахара. Это стимулирует дофаминовые рецепторы и на время дарит хорошее настроение, но расплата у такого типа питания высока — зависимость и ожирение.

Также на рост количества людей с ожирением влияет гиподинамия — низкая двигательная активность, отметила Королева. Это приводит к инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа, гипертонии, а в будущем — болезни Альцгеймера, раковым опухолям, подчеркнула врач. У страдающих ожирением людей снижение массы тела на 10% позволяет снизить риск этих заболеваний.

Королева призвала маркировать продукты, отмечая на них пищевую ценность и опасность. Также, по ее мнению, необходимо контролировать рекламу вредных продуктов, провоцирующих зависимость и переедание.

Напомним, в России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом: в 2023 году 62,5% россиян от 19 лет имели избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

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