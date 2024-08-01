В Нижнем Тагиле из-под завалов спасли девочку

В Нижнем Тагиле спасатели достали из-под завалов девочку, она жива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Только что из под завалов спасатели вытащили девочку. Жива», — написал он.

По его словам, после обрушения эвакуированы 70 человек. Всего восемь пострадавших, из них пятеро взрослых, трое детей.

Разбор конструкций продолжается.

Утром 1 августа обрушилась жилая пятиэтажка на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео.