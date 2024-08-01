Песков не стал раскрывать, какой VPN использует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» посоветовать россиянам VPN отказался рассказывать, каким приложением пользуется.

«Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет», — сказал он.

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения о сбоях видеохостинга YouTube, отметив, что у него платформа работает нормально.

«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — добавил он.

1 августа на территории Российской Федерации был зафиксирован сбой в работе видеохостинга YouTube. Поступило более 200 жалоб, большинство из них — из Москвы.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вскоре скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а затем — до 70%. По его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube. До этого Песков утверждал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube для россиян. Ссылаясь на данные Ростелекома, он говорил, что сбои в работе видеохостинга в РФ могут возникать из-за проблем с оборудованием самой компании.

31 июля стало известно, что посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не упала, но и продолжает расти.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от YouTube.