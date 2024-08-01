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Песков не стал раскрывать, какой VPN использует

Песков отказался советовать VPN россиянам, который использует сам

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Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» посоветовать россиянам VPN отказался рассказывать, каким приложением пользуется.

«Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет», — сказал он.

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения о сбоях видеохостинга YouTube, отметив, что у него платформа работает нормально.

«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — добавил он.

1 августа на территории Российской Федерации был зафиксирован сбой в  работе видеохостинга YouTube.  Поступило более 200  жалоб, большинство из  них — из  Москвы.

25 июля депутат  Госдумы  Александр Хинштейн  заявил, что вскоре скорость загрузки YouTube на  стационарных компьютерах россиян может снизиться до  40%, а затем — до  70%. По  его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube. До этого Песков утверждал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube для россиян. Ссылаясь на данные Ростелекома, он говорил, что сбои в работе видеохостинга в РФ могут возникать из-за проблем с оборудованием самой компании.

31 июля стало известно, что посещаемость видеохостинга YouTube в  России на  фоне сообщений о  замедлении его работы не только не упала, но и продолжает расти.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от YouTube.

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