Очевидец взрыва газа в Нижнем Тагиле пытался спасти зажатую под завалами бабушку

Житель Нижнего Тагила Роман, ставший очевидцем взрыва газа в жилом доме, рассказал «Газете.Ru», что самостоятельно пытался спасти оказавшихся под завалами людей. Он уточнил, что ему не удалось вытащить бабушку, у которой зажало руку, однако он показал ее местоположение сотрудникам спецслужб.

«Взрыв был сильный, да. Сначала особо понятно и видно ничего не было. Потом подбежал, когда уже пыль осела. Мы стали искать людей, кого-то спасли, кто-то там лежать остался. Медики и первые пожарные приехали в течении пяти минут. Сейчас на месте работает спасательная операция. Особо завалы я не разбирал. Нечего было разбирать без техники. Попытался разобрать и вытащить бабушку. У нее зажало руку сильно — не получилось. Я показал, где она лежит живая, и спустился», — сказал он.

О взрыве в Нижнем Тагиле утром 1 августа сообщили местные Telegram-каналы. Инцидент произошел на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка. По данным МЧС, жилой дом частично обрушился из-за взрыва бытового газа.

По информации Telegram-канала Mash, в больницу увезли шестерых человек. Мужчина и женщина пенсионного возраста находятся в тяжелом состоянии, четыре ребенка — в среднем.

Спасатели помогли выбраться трем людям из-под завалов. На месте продолжаются поиски еще двух человек.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Ведомство намерено проконтролировать транспортировку жильцов дома в пункты временного размещения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее житель Нижнего Тагила рассказал, что в его доме зашевелились стены после взрыва газа.