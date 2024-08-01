Под завалами в Нижнем Тагиле нашли девочку

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли живую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Тагильский рабочий».

«Найдена выжившая девочка», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Глава города Владислав Пинаев заявил, что пострадали 7 человек, из них 5 детей. Взрослые госпитализированы.

Для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.