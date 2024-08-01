Россиянам рассказали, нужно ли готовиться к катастрофам в августе

Август традиционно считается несчастливым месяцем, на который приходятся масштабные катастрофы и трагедии. Однако это лишь совпадение, другие месяцы также богаты на печальные события, рассказал 360.ru историк и публицист Александр Широкорад.

В августе случилось много трагедий и негативных событий, среди которых – теракты в самолетах, катастрофа с подлодкой «Курск», дефолт в России и другие. Однако вряд ли это делает месяц несчастливым, считает Широкорад.

«Я не сторонник нумерологии и не считаю это серьезным совпадением. Почему роковым не называют июнь? Ведь именно в этот месяц на нас напали и Наполеон, и Гитлер», — заявил историк.

Он добавил, что стать несчастливым месяцем мог и октябрь, так как именно в этом месяце с поста на октябрьском пленуме ЦК КПСС Никиту Хрущева.

Помимо этого, большую роль в такой репутации последнего месяца лета играют обычные совпадения – так, французская армия во главе с Наполеоном выбрала этот месяц для нападения на Россию из-за того, что по дорогам было проехать еще достаточно легко, добавил специалист. По его мнению, роль играет и тот факт, что в августе у людей начинается сезон отпусков, и они замечают больше, чем во время работы.

Ранее певица Надежда Бабкина высказалась о нумерологии.