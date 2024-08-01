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Двое неизвестных проверяли газовые трубы в доме перед взрывом в Нижнем Тагиле

SHOT: перед взрывом в Нижнем Тагиле двое неизвестных проверяли газовые трубы

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Двое неизвестных в форме газовой службы якобы проверяли оборудование в соседнем доме перед взрывом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Они рассказали, что перед взрывом двое мужчин ходили по квартирам соседнего дома и якобы проверяли газовое оборудование. Незадолго до инцидента один из них ударил по газовой трубе, после чего они скрылись.

Официальных проверок на сегодня запланировано не было. Газовое оборудование в домах проверяли около месяца назад.

Первоначально о ЧП сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка. В результате обрушился один подъезд жилого дома.

По данным ТАСС, предварительно пять человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке. Спустя некоторое время произошло повторное частичное обрушение.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее у одного из домов в Волгограде произошла утечка газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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