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В мэрии Кемерова ответили, можно ли плавать на сапбордах в Красном озере

В мэрии Кемерова сообщили, что плавать на сапбордах в Красном озере не запрещено

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Shutterstock

Запрет на использование лодок, сапбордов и других плавательных средств на Красном озере в Кемерове не установлен. Об этом Сiбдепо сообщили в администрации города.

«На основании статьи 31.5 Закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» предусмотрена ответственность за купание в местах действия запрещающих знаков. При этом запрета на использование лодок, сапбордов и иных плавсредств не установлено», — говорится в сообщении.

В администрации также уточнили, что на водных объектах в городе утвердили план мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан. Для этого также были созданы патрульные группы из сотрудников различных служб и ведомств, в том числе, правоохранительных органов.

Гидробиолог Вадим Марьинский до этого говорил, что россиянам не стоит купаться в «тухлых прудиках», потому что там могут находиться церкарии (личинки гельминтов водоплавающих птиц). По его словам, если в организм человека попадут эти личинки, это грозит заражением церкариозом. В легких случаях при попадании до пяти личинок на коже могут появиться покраснения и прыщи.

Ранее сообщалось, что у девушки украли машину, пока она купалась в озере в Подмосковье.

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