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В России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах

Турэксперт Мкртчян: упрощение въезда в Венгрию не коснется российских туристов

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Shutterstock

Упрощение въезда россиян в Венгрию не затронет обычных туристов, потому что программу распространят не на все виды поездок. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, в первую очередь это нововведение относится к служебным и бизнес-командировкам. При этом эксперт уточнил, что Венгрия охотно выдает шенгенские визы, однако это направление не особо пользуется спросом у российских туристов.

«Туризм в Венгрию абсолютно непопулярен, потому что туда нет прямых рейсов: в основном можно полететь только через Турцию. Билеты Москва-Стамбул-Будапешт стоят порядка 120 тыс. рублей на одного. Если это семья из трех человек, выходит очень дорого», — указал Мкртчян.

Он добавил, что у страны нет выхода к морю, что также не добавляет ей популярности.

30 июля стало известно, что Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии. Поводом для этого стали новые правила ускоренной визовой процедуры для граждан восьми стран, включая РФ и РБ, которая позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Ранее Литва предупредила Венгрию из-за упрощенного въезда для россиян.

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