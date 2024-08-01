МВД РФ намерено добиться ареста руководителя АО «Военторг» по делу о хищении

Министерство внутренних дел РФ планирует добиться ареста руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого в хищении средств при исполнении государственных контрактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник агентства.

Другие подробности в материале не уточняются.

В ночь на 1 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании руководителя АО «Военторг». Она рассказала, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о хищении денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Павлов присвоил из федерального бюджета более 400 млн рублей. Это произошло при исполнении им государственных контрактов для нужд российского министерства обороны.

Как сказала Волк, в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели 64 обыска. В результате стражи порядка изъяли документы, мобильные средства связи и электронные носители информации.

Ранее экс-заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова решили проверить на причастность к махинациям в АО «Военторг».