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В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр

В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр на фоне террористической опасности

В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр из-за угрозы террористической опасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что на момент эвакуации в здании проходила конференция. Как рассказал один из очевидцев, людям сообщили, что речь идет о «террористической опасности», это были не учения.

На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. Участников конференции заверили, что они смогут вернуться в здание, когда его полностью проверят.

30 июля сообщалось, что в Советском райсуде Омска вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который массово рассылал ложные сообщения о минировании объектов в России и Белоруссии.

Как установил суд, с марта по май 2021 года молодой человек с ноутбука и телефона разослал больше 200 сообщений о минировании объектов органов власти и социальной инфраструктуры на территории 37 регионов РФ.

С мая 2021 года парень «переключился» на Белоруссию.

Ранее в Пулково пассажиров досматривали в течение часа из-за пропавшей сумки.

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