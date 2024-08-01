Сервис аренды квартир Яндекса заработал еще в четырех городах

Яндекс Аренда расширила географию присутствия в регионах и начала работать еще в четырех мегаполисах. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Теперь в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре снять и сдать квартиру можно полностью онлайн.

Как уточнил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков, рынок долгосрочной аренды в этих городах отличается высокой активностью. По его словам, в каждом из них собственники сдают сотни квартир, а тысячи арендаторов находятся в поиске подходящего съемного жилья.

Он отметил, что за год спрос на съемное жилье в Екатеринбурге вырос на 29,4%, в Новосибирске – на 44,6%, в Ростове-на-Дону – на 30%, а в Краснодаре арендным жильем стали интересоваться в 3,5 раза чаще.

«Подобный интерес связан с привлекательностью городов для инвестиций в недвижимость и в целом для жизни. В Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре представлены большие образовательные кластеры. Вузы этих городов-миллионников пользуются спросом среди абитуриентов и имеют высокие рейтинги», — сказал Жуков.

Руководитель сервиса подчеркнул, что города-миллионники отличают масштабным рынком труда, который предлагает возможности трудоустройства и обеспечивает приток кадров из других городов региона.

«Теперь Яндекс Аренда облегчит жителям миллионников, а также тем, кто приезжает в город на длительный период, найм и сдачу недвижимости с помощью уже проверенных инструментов, а также ускорит его за счет перевода процесса в онлайн», — добавил он.

Сервис позволяет быстро найти арендаторов, сопровождает собственников и жильцов на каждом этапе сдачи и съема квартиры, оказывает поддержку уже после заселения. Отмечается, что Яндекс Аренда помогает оптимизировать и ускорить процесс поиска жильца и квартиры с помощью цифровых инструментов и собственной разработки компании по созданию достоверных 3D-туров. При этом в Яндекс Аренде уточняют, что одним из важных преимуществ сервиса является аренда без агентской комиссии.