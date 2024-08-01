Двухлетняя девочка едва не лишилась зрения, склеив глаза строительным клеем

Девочка из Югры попала в больницу после работы со строительным клеем. Об этом сообщает kp.ru.

Когда родители заметили проблему, они попытались промыть глаза ребенку, но это не дало эффекта, поэтому пострадавшую оперативно отвезли в медучреждение.

Медики удалили клей, но после этого выяснилось, что пациентка получила серьезное повреждение роговицы, поэтому ее оставили в больнице, где она в ближайшее время продолжит лечение.

По словам врача-офтальмолога Олеси Демяник, с подобными ситуациями специалисты сталкиваются нередко. Сначала медики промывают глаз мыльным раствором, после чего убирают клей.

«В зависимости от характера повреждения глазного яблока принимаем решение о необходимости госпитализации», – поделилась она.

До этого в Тюмени 28-летний молодой человек попал в больницу с воспалением на правом глазу. Выяснилось, что он едва не потерял зрение из-за того, что бита шуруповерта попала ему в глаз.

Ранее российские врачи спасли мужчину с 15-сантиметровым гвоздем в голове.