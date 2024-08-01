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В Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктуры

Вилкул: инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения

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ГСЧС Украины

Инфраструктура в Днепропетровской области Украины получила повреждения в результате ночных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации расположенного в регионе города Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что ущерб был нанесен объектам в Никопольском районе. Но чиновник не стал уточнять, о каких именно сооружениях идет речь.

В ночь на 1 августа в нескольких регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей. Также особый режим вводили на территории Харьковской, Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

31 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе аэродрома в Кривом Роге произошел взрыв. Его зафиксировали в 2:32 мск.

За два дня до этого издание «Страна.ua» сообщило об обстреле энергетического предприятия в Днепропетровской области. По информации журналистов, в результате на территории региона были повреждены административное здание и несколько служебных автомобилей.

Ранее в украинском городе Харькове после прилета загорелся объект инфраструктуры.

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