Россиянин на машине преследовал нервничавшего леопарда в Приморье

В Приморье мужчина следовал за леопардом по дороге. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда» в официальных соцсетях.

Инцидент произошел под Уссурийском. На кадрах с места заметно, как человек едет на машине, преследуя животное. Даже когда хищник переходит на другую полосу, россиянин продолжает ехать за ним. Леопарду удается уйти только прыгнув в кусты.

«Поведение леопарда – адекватное. Поведение человека – нет. Так делать нельзя», – прокомментировали ситуацию в организации.

По словам специалистов, такая ситуация небезопасна для обеих сторон. Во время преследования животное находится в стрессе и в подобном состоянии может агрессивно отреагировать на человека. Помимо этого, хищник может попасть под машину.

В дирекции порекомендовали при встрече с леопардом притормозить и пропустить животное, важно соблюдать дистанцию не менее 20 метров. При этом не стоит привлекать его внимание голосом, кормить хищника тоже не стоит.

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