СМИ сообщили о скором возвращении Гершковича в США в рамках обмена заключенными

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ. Дополнительных подробностей не приводится.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило, что готовится масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. Сразу несколько политических заключенных исчезли из российских тюрем в последние дни. Предполагается, что их хотят собрать в одном месте для последующего обмена, который может случиться в ближайшее время.

19 июля суд в Екатеринбурге признал виновным по делу о шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в марте 2023 года он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Гершкович свою вину не признает. Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что американца скоро могут обменять. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных.