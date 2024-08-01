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Эксперты посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

«Лента.ру»: в 2024 году сборы ребенка в школу обойдутся в 12-13 тысяч рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В этом году сборы ребенка в школу обойдутся в 12-13 тысяч рублей и более. Об этом со ссылкой на аналитиков «Авито Товаров» сообщает «Лента.ру».

По мнению экспертов, в базовый набор входят школьная форма (брюки и рубашка для мальчиков; платье, юбка и рубашка для девочек), спортивный костюм, обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с ручками и карандашами и комплект тетрадей.

Утверждается, что брюки для мальчиков по сравнению с прошлым годом подешевели на 7% и сегодня стоят около 800 рублей. Рубашка обойдется в 1100 рублей.

Платье и юбка для девочек, как полагают аналитики «Авито товаров», по сравнению с прошлым годом подешевели на 17% и сегодня будут стоить 1400 и 1100 рублей соответственно. Брюки для девочек обойдутся в 900 рублей.

Средняя стоимость комплекта спортивной формы для мальчиков и девочек почти одинакова и составляет около 2400 рублей.

На рюкзак придется потратить около 2000 рублей, на тетради и пенал с принадлежностями — 650 рублей.

Итого с учетом других трат набор для мальчика обойдется родителям в среднем в 12200 рублей, для девочки — в 13700 рублей.

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