Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали сбой в работе YouTube

Downradar: в России зафиксирован сбой в работе видеохостинга YouTube

close
100%
mindea/Shutterstock/FOTODOM

На территории Российской Федерации зафиксирован сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

По данным сервиса, сбой начался около 1:00 мск. Зафиксировано более 200 жалоб, большинство из них поступает из Москвы.

31 июля сообщалось, что посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не упала, но и продолжает расти.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube.

IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук заявил, что если решение о блокировке YouTube все-таки будет принято, то блогеры останутся без площадки для работы. Альтернатив видеохостингу нет, как и отходных путей у публикующих там видео россиян.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от YouTube.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами