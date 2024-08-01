В России зафиксировали сбой в работе YouTube

На территории Российской Федерации зафиксирован сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

По данным сервиса, сбой начался около 1:00 мск. Зафиксировано более 200 жалоб, большинство из них поступает из Москвы.

31 июля сообщалось, что посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не упала, но и продолжает расти.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube.

IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук заявил, что если решение о блокировке YouTube все-таки будет принято, то блогеры останутся без площадки для работы. Альтернатив видеохостингу нет, как и отходных путей у публикующих там видео россиян.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от YouTube.